В госсистеме Татарии нашли ограничения «прав носителей других языков»

Кукмор, Татария, , 09:47 — REGNUM Власти одного из районов Татарии признали, что ограничение выбора родителей при подаче электронного заявления о постановке на очередь в детский сад двумя языками — татарским и русским — «приводит к ограничению прав носителей других языков». Районный отдел образования, куда переслали жалобу родителей на подобное нарушение прав, обратился к министру образования и науки РТ Рафису Бурганову с просьбой «по оказанию содействия по приведению системы портала услуг в соответствие с федеральным законодательством», а родители обратились с жалобой к прокурору РТ Илдусу Нафикову. В действующей версии при выборе предпочтений родителя в системе есть лишь четыре варианта: «Только татарский», «Предпочтительно татарский», «Только русский», «Предпочтительно русский», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине ноября 2018 года родительское общественное движение «РоСТ» провело проверку в Набережных Челнах. Оказалось, что при подаче заявления на постановку в детсадовскую очередь выбор родителей ограничивается. Проверка по многим другим муниципалитетам показала аналогичную ситуацию. По мнению родителей, «госуслуги населению оказываются с явными и грубыми нарушениями федерального законодательства».

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Реакция местных властей в районах сильно разнилась. Из Кайбицкого района в ответ на жалобу, которая, к слову, отправлялась в областную прокатуру, прислали повестку из районной прокуратуры с требованием явиться для дачи показаний, а также напомнили об ответственности за неявку. А вот прокуратура Кукморского района нарушения усмотрела, если исходить из ответа управления образования исполкома.

«Заполнение родителями (законными представителями) заявления в электронном виде для постановки на учет по устройству в ДОУ осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или через единый портал государственных услуг. Затем электронное заявление с Портала услуг подается в автоматизированную систему «Электронный детский сад». Разработчиками системы портала услуг при подаче электронного заявления при определении языка обучения в дошкольной группе на выбор предложено только четыре варианта: «Только татарский», «Предпочтительно татарский», «Только русский», «Предпочтительно русский», что приводит к ограничению прав носителей других языков. Специалист, ответственный за комплектование дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе не имеет полномочий по разработке или внесению изменений в систему портала услуг», — гласил ответ, полученный родительским движением.

В нём также уточнялось, что министру образования и науки РТ Рафису Бурганову направлена просьба «по оказанию содействия по приведению системы портала услуг в соответствие с федеральным законодательством».

Эту просьбу родители подкрепили уже и со своей стороны — письмом прокурору РТ Илдусу Нафикову, в котором просят «принять все необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на устранение и недопущение впредь подобных нарушений федерального законодательства на всей территории Республики Татарстан» и «направить предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства в адрес министерства образования Республики Татарстан».