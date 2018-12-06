В Москве вручную возведут деревянный храмовый комплекс

Москва, , 09:44 — REGNUM В районе Ховрино на севере Москвы завершается строительство крупного деревянного храмового комплекса, сообщил журналистам 6 декабря руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Объект расположен на улице Клинская. Площадь церкви превышает 900 метров, здание может вместить до 250 прихожан.

«Это один из самых необычных храмов в районе. Он возводится по уникальному проекту из особой породы дерева — лиственницы. Все строительные работы, включая сборку, ведутся вручную точно так, как это делали древние мастера», — сообщил Лёвкин.

Ранее в Москве, по словам руководителя департамента, подобная технология не применялась. Использована система клеёных балок со стальной начинкой, благодаря которым основная часть здания выполнена без опор. Здание церкви объединят с приходским домом. Деревянный резной иконостас готовят мастера Троице-Сергиевой лавры. В качестве материала под него выбрана древесина трёхсотлетнего дуба, ранее стоявшего у некрополя монастыря и рухнувшего из-за урагана.

Ввод в и освящение храмового комплекса намечены на конец 2019 года.