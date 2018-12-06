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Катки с натуральным и искусственным льдом откроются в 23 парках Москвы

Общество

На лед выйти уже сейчас можно в 13 городских парках

Москва, 6 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  В 23 парках Москвы нынешней зимой откроются катки с натуральным и искусственным льдом. Об этом сообщается в четверг, 6 декабря, на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что первые катки с натуральным покрытием начинают свою работу на следующей неделе, а площадки с искусственным льдом в основном уже работают.

Так, на лед выйти уже сейчас можно в 13 городских парках, среди них Парк имени Горького, Таганский, Гончаровский и «Сокольники».

Площадки с натуральным покрытием на следующей неделе откроются в Перовском и Измайловском парке, а также саду «Эрмитаж». Еще 15 катков с натуральным покрытием заработают в парках столицы до конца декабря.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил журналистам, что самостоятельный запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве будет разрешён только в специально оборудованных местах.

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