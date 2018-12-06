Хакеры атаковали российские банки с поддельных адресов госучреждений

Москва, , 09:33 — REGNUM Хакеры разослали боле 11 тыс. писем с вирусом российским финансовым учреждениям и предприятиям с поддельных почтовых адресов госучреждений РФ, сообщили 6 декабря в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

«Все они (письма) содержали троян RTM, предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что одно успешное хищение такого типа приносит злоумышленникам порядка 1,1 млн рублей, при этом вредоносные рассылки в настоящее время продолжаются.

Напомним, ранее эксперты подготовили рекомендации для защиты аккаунтов пользователей социальных сетей. Так, для противостояния мошенникам гражданам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, внимательно проверять сайты, требующие введения паролей, а также не устанавливать на компьютер непроверенные программы. Также пользователям стоит регулярно менять пароли и не использовать одинаковые пароли в разных сервисах.

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