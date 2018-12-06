Генштаб ВСУ придумал, как замотивировать резервистов

Киев, , 09:20 — REGNUM Украинский генштаб ВСУ решил повысить мотивацию резервистов, привлекаемых на учения, материальным поощрением, заявил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления главного управления генштаба ВСУ Михаил Щербин, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, украинские резервисты во время учений будут получать от 5,2 тыс. гривен ($185,88) до 8,666 тыс. гривен ($309,77) в зависимости от звания. Также резервисты сохранят рабочие места и среднемесячный заработок. Щербин отметил, что украинская армия обеспечит резервистов бесплатным питанием, проживанием и военной формой.

Напомним, с 28 ноября на Украине введено военное положение в 10 областях. В связи с этим с 3 декабря начались сборы резервистов.