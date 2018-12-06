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Суд Руанды вынесет приговор Диане Рвигара и ее матери

Общество

Суд города Кигали, Руанда, сегодня, 6 декабря, должен вынести окончательное решение по делу оппозиционера Дианы Рвигара и ее матери Аделины Рвигара

Кигали, 6 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  Диана и Аделина Рвигара обвиняются в разжигании мятежей и розни среди граждан Руанды, а также в подделке документов.

Прокурор потребовал у суда заключить женщин в тюрьму на 22 года.

Они отрицали обвинения, сказав, что лишь действовали, как любой политик. США потребовали снять обвинения, однако Руанда заявила, что на решения никто не может надавить, и попросила органы юстиции не вмешиваться.

Прокуроры заявляют, что Диана Рвигара подделывала документы с подписями своих последователей, когда собиралась выдвинуться на пост президента. Предвыборная комиссия сообщает, что в документе были подписи покойных людей или тех, кто отсутствовал в стране.

Также Диана Рвигара и ее мать подозреваются в разжигании ненависти и распространении сплетен, чтобы сподвигнуть народ на антиправительственное выступление. Рвигара опровергают обвинения, заявляя, что они исключительно политические. Тем не менее Рвигара появляется на передовой в политике и открыто противостоит правящей партии, а также собиралась принять участие в выборах в 2017 году.

К всеобщему удивлению, ранее в этом году, в октябре, суд принял решение отпустить подозреваемых под залог.

Общественность с нетерпением ждет сегодняшнего решения по делу Рвигара, сообщает BBC Swahili.

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