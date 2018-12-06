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В Костроме представили учебник по спецкурсу о приходской жизни РПЦ

Общество

В работе над пособием приняли участие священнослужители Костромской митрополии

Кострома, 6 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  Учебное пособие спецкурса по отечественной истории «Приходская жизнь Русской православной церкви в 1945—1988 гг.» представили кандидат богословия протоиерей Дмитрий Сазонов и доктор исторических наук Алексей Федотов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В пособии авторы сообщили о малоизученных страницах российской истории.

На мероприятии, посвященном представлению книги, присутствовали глава Костромской митрополии, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, проректор по учебной работе, доктор юридических наук Владислав Груздев, преподаватели и студенты университета, священнослужители.

Участники мероприятия выразили мнение, что оно будет способствовать лучшему пониманию истории нашей страны, Русской православной церкви, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и духовности, любви к своей стране.

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