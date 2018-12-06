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Более 20 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы

Общество

В аэропорту «Жуковский» все авиарейсы следуют по расписанию

Более 20 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы
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Облака

Москва, 6 декабря 2018, 09:12 — REGNUM  Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержано 14 авиарейсов, ещё четыре отменены; в «Шереметьево» четыре авиаборта вылетят с задержкой. В «Домодедово» задержаны пять рейсов, шесть отменены.

В аэропорту «Жуковский» все авиарейсы следуют по расписанию.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что к утру 6 декабря в Москве выпало 6 мм осадков, что составляет 11% месячной нормы.

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