Фигурант дела о резиденции «Ново-Огарево» заявил о краже при обыске

Москва, , 09:11 — REGNUM Бывший директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов пожаловался на пропажу крупной суммы денег во время обыска, проходившего в рамках расследования дела о хищениях на стройке в резиденции главы государства в Ново-Огарёво. Заявление Каминова направлено на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

Обыск происходил 21 марта 2017 года, когда Каминов был задержан, в доме его матери в Подмосковье. Обвиняемый утверждает, что правоохранители изъяли его 8,5 млн рублей его личных накоплений и $890 тыс., принадлежавшие его отцу.

Позднее Каминов увидел в материалах дела другую сумму изъятого — чуть более 8 млн рублей и $860 тыс. Таким образом, пропали около 500 тыс. рублей и $30 тыс., утверждает он и просит главу СКР проверить правоохранителей на причастность к хищению, сообщает РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Каминов — главный фигурант уголовного дела о хищении при строительстве в Ново-Огарёво. Предварительно установленный ущерб от действий группы злоумышленников оценивается по меньшей мере в 225 млн рублей.

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