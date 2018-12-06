Бывшую участницу «Дома 2» обругали в сети за поддержку Кокорина и Мамаева

Москва, , 09:04 — REGNUM Бывшую участницу шоу «Дом 2» Виктория Боня раскритиковали пользователи соцсетей за то, что в эфире шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова она вступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и разместила 5 декабря соответствующую публикацию на своей странице в Instagram.

Она выразила мнение, что спортсменам устроили «народную казнь» и что им не стоило продлевать арест, поскольку всем людям свойственно ошибаться. В ответ на это пользователи соцсети предложили женщине представить, что было бы, если бы она оказалась жертвой хулиганов в подобной ситуации и отметили, что произошедшее не является ошибкой со стороны футболистов.

«Толпой на одного!!! Стулом в голову!!! Вы о чем?! Это не шутки? Посадить однозначно!!!», — такое сообщение оставил один из комментаторов.

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Напомним, 5 декабря 2018 года Тверской суд Москвы принял решение оставить футболистов под стражей ещё на два месяца, отказав их защитникам в ходатайстве об изменении меры пресечения. Таким образом, спортсмены останутся под арестом как минимум до 8 февраля 2019 года.

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