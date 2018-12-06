Задержан мошенник, похитивший крупную сумму у ветерана войны в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Об этом сообщила 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев потребовал установить лиц, причастных к совершению этого преступления, провести их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в хищении обманным путем крупной суммы у ветерана Великой Отечественной войны», — сказала Ирина Волк.

Подозреваемый — 28-летний неработающий. В ходе обыска в его квартире и автомобиле изъяты предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

«В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого», — добавила Ирина Волк.

Расследованием преступления занимаются опытные сотрудники петербургского Глава МВД России.

Как сообщалось ранее, преступник был не один. Злоумышленники пришли в квартиру ветерана видом сотрудников «страховой компании» и предложили приобрести электронную медицинскую технику, а также обменять деньги «на купюры нового образца». В результате мошенники завладели сбережениями пожилых людей.

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