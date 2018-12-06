Жителей Москвы просят отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада

Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве, по прогнозам синоптиков, осадки в виде снега сохранятся в течение всего дня, поэтому водителям лучше отказаться от личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом, сообщили 6 декабря в пресс-службе столичного информационного центра транспортного комплекса.

«Просим автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 6 декабря в столице России выпало 6 мм осадков, что составляет 11% месячной нормы. По данным синоптиков, днем в Москве продолжит идти снег, температура воздуха составит от — 3 до — 1 °C. На дорогах возможна гололедица.

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