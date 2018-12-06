В Турции защитница прав животных объявила голодовку

Анкара, , 09:06 — REGNUM В Турции защитница прав животных Севим Аркан объявил о четырехдневной голодовке в знак протеста против насилия над бездомными животными, сообщает 6 декабря Anadolu.

«Я протестую не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы жить», — подчеркнула активистка на своей странице в социальных сетях.

Девушка добавила, что уже проводила аналогичную акцию в 2017 году. Ее целью было привлечение внимания правительства к данной проблему, желание побудить власть к принятию соответствующих законов.

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