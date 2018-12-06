Полпред в СКФО: Трагедия в Беслане дала мощный толчок для спецподразделений

Москва, , 08:58 — REGNUM Трагедия в школе Беслана, где в сентябре 2004 года от рук террористов погибли десятки людей, включая детей, заставила силовые структуры пересмотреть ранее используемые принцы работы. Об этом сообщил ветеран спецподразделения «Альфа», полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

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По словам Матовникова, после этого события силовики «сделали серьёзные выводы по тактике ведения операций, технически переоснастились».

«Беслан дал мощный толчок для всех спецподразделений», — заявил в интервью ТАСС Мотовников.

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Сам Александр Матовников в сентябре 2004 года в момент захвата школы в Беслане находился в Чечне и первым из «Альфы» прилетел на место трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников посетил Северную Осетию. Первым пунктом его визита стал мемориальный комплекс «Город ангелов» и спортзал разрушенной школы №1 в Беслане. Для Матовникова это место связано с личными воспоминаниями — он принимал участие в спецоперации по освобождению заложников и в расследовании преступления, которое совершили террористы 1 сентября 2004 года.

Напомним, 1 сентября 2004 года во время проведения праздничной линейки по случаю Дня знаний террористы захватили в заложники учеников, их родных и учителей школы №1 в городе Беслане. Всего в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек, которых боевики три дня удерживали в спортзале. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей. Еще 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, стали инвалидами.

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