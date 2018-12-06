Студенты СевГУ приняли участие в подготовке будущих командиров-юнармейцев

Севастополь, , 08:55 — REGNUM Трое студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ), обучающихся на военной кафедре, приняли участие в подготовке юнармейцев в профильной смене «Школа будущих командиров» в «Артеке», сообщила пресс-служба вуза.

Программа военной подготовки прошла при поддержке Министерства обороны России. В ней приняли участие 150 юнармейцев из 59 регионов России. В ходе обучения они изучали историю, занимались спортом, проходили медицинскую, туристическую и психологическую подготовку.

«Мы учили детей всему: стрельбе из оружия, спортивным и туристическим навыкам, знанию военной медицины, военного инвентаря и средств защиты, умению разобрать и собрать автомат, развести костер, установить палатку», — сообщил командир отделения стрелков-гранатометчиков военной кафедры СевГУ Али Норбабаев.

В конце обучения отряды применяли вновь обретённые навыки в соревновании. Отряд Норбабаева набрал максимальное количество баллов, продемонстрировал лучший результат среди шести других и занял первое место в соревнованиях взрослых команд.

Читайте также: Севастопольских школьников сориентировали на судостроение