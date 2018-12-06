В Якутии мужчина спас из горящего дома пожилую женщину и двоих детей

Якутск, , 09:01 — REGNUM Жители Якутии восхищаются отвагой и скромностью жителя республики Александра Карташова, который спас на пожаре троих людей. Родственникам эвакуированных из горящего дома детей и пожилой женщины пришлось благодарить 22-летнего молодого человека через соцсети, так как он сразу покинул место ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожар случился 25 ноября в частном доме посёлка Жатай (пригород Якутска), предположительно причиной возгорания стала неисправная электропроводка. В доме находились двое детей, трех и пяти лет, и их бабушка-инвалид. Когда Александр Карташов вошёл в горящий дом, женщина попросила сначала спасти детей. После того как мальчик и девочка были вынесены молодым человеком из горящего дома, он возвращался туда ещё дважды — сначала за пожилой женщиной, а затем для того, чтобы проверить, что в дома точно больше никого не осталось.

«Дом сгорел за считаные минуты. Если бы не Александр, я не знаю, были бы сейчас живы дети с бабушкой, спасибо тебе большое, — распространила в соцсетях сообщение семья, у которой сгорел дом. — Александр подарил им вторую жизнь. Он забежал в горящий дом и стал вытаскивать оттуда детей. Потом вынес бабушку, после чего в последний раз забежал в дом — у него уже штаны горели, рассказывают очевидцы».

«Среди всех людей, которые пытались помочь, я был самый молодой. А значит, я быстрее двигаюсь и сильнее, — рассказал Александр Карташов News.Ykt.ru о событиях того дня. Героем он себя не считает: Каждый поступил бы так же на моем месте. В моей семье учили помогать людям».

У молодого человека на пожаре действительно сгорели штаны, он также получил ожоги лица и рук. Жители Якутии считают, что Александра Карташова нужно наградить за спасение людей, но в Главное управление МЧС России по республике пока никаких заявлений о присуждении ему награды не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Сунтар четверых детей во время пожара спас 10-летний мальчик. Их мать осталась в горящем доме и погибла. В день пожара школьник пришёл в гости и, когда заметил возгорание, эвакуировал всех детей через окно. Возраст спасённых — 6−11 лет.