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Названы лучшие смартфоны-2018

Общество

В Топ-3 лучших смартфонов-2018 попали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS

Москва, 6 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Очередной рейтинг самых популярных смартфонов-2018 составили эксперты Роскачества совместно с коллегами из Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT).

«Всего за время совестной работы Роскачеством и ICRT протестировано 415 моделей смартфонов», — говорится в сообщении.

Мобильные устройства были проверены по 229 параметрам качества и безопасности, среди которых: интернет, камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация, возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном) и др.

Так, в Топ-3 лучших смартфонов-2018 попали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. В заветную десятку также вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+ и iPhone 8 Plus.

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