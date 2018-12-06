Школы, детсады и жилые дома Искитима в мороз остались без тепла

Искитим, Новосибирская область, , 08:34 — REGNUM Школы, детские сады, техникум и многоквартирные дома города Искитим Новосибирской области в мороз остались без тепла из-за аварий на теплотрассе.

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, авария в системе теплоснабжения Центрального микрорайона Искитима произошла накануне вечером, 5 декабря. Без тепла остались несколько десятков жилых домов и соцобъекты. Ликвидировать прорыв удалось к 4:00 6 декабря. Однако следом произошла ещё одна авария, уже в другом месте.

Как заявила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, ситуация с отключением тепла в Искитиме находится на контроле, аварии оперативно устраняются, на месте работает специальная комиссия МинЖКХ.

«В настоящее время удалось наладить теплоснабжение в большинстве объектов, затронутых аварией. Эвакуированы дети из общежития техникума, в районе которого произошёл прорыв трубы, — уточнила Макавчик. — Пока без тепла остаются музыкальная школа, техникум, три многоквартирных дома, три частных дома, вокзал и баня. Работы по ремонту теплотрассы велись всю ночь и будут продолжены вплоть до полного устранения аварии и её последствий».

Отметим, что по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня утром, 6 декабря, температура воздуха в Новосибирской области опускалась — 27, — 32 °C, местами до — 39 °C.

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