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Из Москвы в Подмосковье начнут ходить новогодние экспрессы

Общество

Посетить города с экскурсией можно будет с 15 декабря по 28 февраля

Москва, 6 декабря 2018, 08:33 — REGNUM  С четырёх вокзалов Москвы в Подмосковье с 15 декабря начнут курсировать новогодние экскурсионные экспрессы. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает новогодние электрички — «Зимние экспрессы», сообщается на портале мэра Москвы.

Поезда будут отходить от Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов. На «Зимних экспрессах» москвичи и гости столицы смогут поехать на экскурсии в подмосковные города — Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск.

Посетить города Московской области можно будет с 15 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. Сопровождать туристов будет профессиональный гид. Количество экскурсий зависит от числа участников. Турпоездки рассчитаны на один-два дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января. После десяти выходных дней граждане страны выйдут на работу в среду, 9 января.

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