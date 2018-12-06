В Тверской области проверяют цены на приставки для цифрового ТВ

Тверь, , 08:33 — REGNUM Управление Антимонопольной службы России по Тверской области проверяет информацию о завышенных ценах на приставки для приема цифрового телесигнала. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Отмечается, что 4 декабря в ведомство поступило обращение, касающееся цен на оборудование в сети магазинов «Связной». В настоящее время идет проверка.

В региональном УФАС пояснили, что головное ведомство поручило территориальным органам наблюдать за розничными ценами на приставки, позволяющие принимать цифровой телесигнал. Они нужны для телевизоров старого образца.

Кроме того, в ведомстве назвали дезинформацией сообщения о том, что Тверское УФАС игнорирует поручение российского правительства и не выполняет проверки во время перехода области на цифровое ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская область стала первым российским регионом, который полностью перешел на цифровое телевидение. С 3 декабря аналоговое телевещание здесь отключено.

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