Для 78% французов заявления правительства не оправдывают ожидания — опрос

Париж, , 07:40 — REGNUM Согласно данным опроса Elabe, опубликованного 5 декабря, почти восемь из десяти французов (78%), считают, что заявления правительства не соответствуют ожиданиям «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Известно, что 72% французов поддерживают движение «желтые жилеты». В частности, 46% респондентов заявляют о своей полной поддержке и 26% выражают симпатию. 21% французов выступают против этого движения и 6% относятся к происходящему безразлично.

Ни одна из мер, объявленных премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом, не воспринимается населением как эффективная для повышения покупательной способности. Однако приостановку увеличения тарифов на газ и электроэнергию одобряют 45% респондентов, а шестимесячную приостановку увеличения налога на топливо — 32%.

По данным опроса, 63% французов считают, что мобилизация должна продолжаться, процент резко снизился по сравнению с предыдущим опросом в конце ноября. При этом, 82% французов решительно осуждают насилие и беспорядки во время акций протеста.

Интересно, что только 20% респондентов относят себя к движению «желтые жилеты».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа выступила против запрета акций протеста в столице, заявив, что Париж принадлежит всем французам и они имеют право выражать недовольство.

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