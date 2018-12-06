Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона

Москва, , 07:20 — REGNUM Клиенты Сбербанка уже в ближайшее время не смогут зачислять деньги по номеру телефона на кредитную карту. Эта услугу финансовая организация решила отменить.

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Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, к введению такого ограничения подтолкнули жалобы клиентов на случайные переводы средств на кредитную карту. Это происходило из-за того, что деньги, перечисленные по номеру телефона, зачислялись ранее на любую активную карту, включая кредитную. Это доставляло клиентам банка определённые неудобства и дополнительные финансовые расходы, так как за снятие средств с кредитной карты взимается комиссия. Во избежание таких ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств.

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Теперь зачислить деньги на кредитку можно только по номеру карты. По информации колл-центра, которую приводит ТАСС, исключение кредитной карты из алгоритма перевода денежных средств по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября появилась информация о том, что банковские организации стали требовать от своих клиентов обоснования переводов на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. Отмечалось, что основная цель таких мер — остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан.

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