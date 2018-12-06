Чума свиней продолжает шагать по Китаю: три новых вспышки за сутки

Пекин, 6 декабря 2018, 07:15 — REGNUM В Китае подтверждены еще три вспышки африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китае, передает 5 декабря агентство Синьхуа.
На одной из ферм в уезде Хэцзян провинции Сычуань на юго-западе Китая 6 из 165 свиней умерли из-за опасного вируса. Вспышки также были зафиксированы на фермах города Сиань провинции Шэньси, а также Пекина.
Из 245 свиней на ферме в Сиане 85 оказались инфицированы, из них 64 умерли от вируса. На ферме в районе Шуньи города Пекина 53 свиньи из 2461 оказались инфицированы, а 26 умерли.
Местные власти инициировали ряд экстренных мер по профилактике и сдерживания вируса, которые включают в себя убой зараженных животных.
Напомним, что первый случай заражения животных африканской чумой свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован еще в августе. С тех пор в 21 регионе Китая провинциального уровня было зафиксировано в общей сложности 81 вспышка вируса.
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