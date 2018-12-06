Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО еще на два месяца

Москва, , 07:14 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев останутся под стражей еще на два месяца. Такое решение 5 декабря принял Тверской суд Москвы.

Суд отклонил ходатайство стороны защиты спортсменов об изменении обвиняемым меры пресечения на домашний арест. Таким образом, Кокорин и Мамаев останутся в следственном изоляторе до 8 февраля 2019 года. Следует отметить, что адвокаты спортсменов, обвиняемых по делу о потасовках в центре Москвы, заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы в октябре. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсменов обвиняют в избиении водителя одной из ведущих Первого канала, чиновника Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

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