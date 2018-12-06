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Ближневосточные покупатели лишились 500 тыс. пар поддельной обуви из Китая

Общество

Операция по ликвидации производств поддельной обуви в Китае длилась с 2015 года

Хэфэй, Китай, 6 декабря 2018, 07:07 — REGNUM  Полиция провинции Аньхой на востоке Китая уничтожила 500 тыс. пар контрафактных кроссовок рыночной стоимостью в 600 млн юаней ($87,5 млн), сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

В декабре 2015 года полиция города Бэнбу получила наводку, согласно которой в городе производится контрафактная одежда, которая затем реализуется в странах Ближнего Востока. Местная полиция собрала рабочую группу специально для расследования этого дела.

Спустя месяц расследований была обнаружена фабрика, занимающая более 200 га площади в одном из пригородных уездов. На фабрике работало несколько сотен рабочих, шивших обувь на девяти производственных линиях ежедневно.

26 декабря 2016 года более 200 офицеров полиции приняли участие в операции, за время которой было арестовано четверо подозреваемых, уничтожены производственные линии и изъято 500 тыс. пар контрафактной обуви под маркой Converse и Vans, а также изъято 60 млн поддельных этикеток и упаковочных коробок.

Еще семеро подозреваемых были арестованы и пять фабрик было уничтожено в последующие рейды в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян. Более 40 тыс. пар кроссовок, которые были готовы к отправке в страны ближнего востока были изъяты таможней провинции Гуандун. Полиция сообщила, что вся контрафактная продукция была уничтожена.

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Политика Китая
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