«Проблема в расхлябанности»: в Прикамье отмечен рост числа пожаров

Пермь, , 06:55 — REGNUM В Пермском крае складывается тревожная ситуация в связи с увеличившимися во втором полугодии 2018 года пожарами. На 1 декабря произошло 1985 пожаров, что на 5% превышает показатель 2017 года. Погибли 197 человек (рост на 25,5%), в том числе 10 детей (рост в два раза), получили травмы 210 человек (рост на 21,4%). Такую статистику привёл на заседании краевого правительства врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

В ответ губернатор Максим Решетников подверг критике работу отделов ведомства, которые занимаются профилактикой пожаров. Глава региона сделал вывод — работа по профилактике пожаров, проводимая в Прикамье, недостаточна.

Стоит отметить, что львиная доля пожаров (более 80%) возникает в жилом секторе, а основными причинами являются нарушение правил устройства и эксплуатация электрооборудования (34%), неосторожное обращение с огнем (30%), нарушение устройства и правил эксплуатации печей (23%). В 2018 году наибольший рост отмечен из-за нарушений обращения с печным оборудованием — почти на 35% (421 случай).

Среди муниципальных образований наихудшая обстановка складывается в Чусовском районе, где в 2018 году погибли 15 человек, в 2017 — двое (рост в семь с половиной раз). Этот район оказался в центре внимания чиновников в связи с последним крупным смертельным пожаром, когда (в ночь на 20 ноября) погибли шесть человек, в том числе один ребёнок.

Решетников сделал акцент на том, что незадолго до трагедии в доме были специалисты и осматривали помещение, значит, «что-то недосмотрели».

«Нужно усиливать работу по профилактике по всем направлениям. Если речь идёт о том, что местным органам власти нужно подключаться — это не так сложно организовать. Если вы говорите о том, что плохое состояние печного отопления часто приводит к пожарам, то мы же взрослые люди и понимаем, что это не так сложно привести печь в порядок, если задаться этой целью. Тоже и с электропроводкой. Нужно по-другому подходить к профилактике. Если новые пожары будут, увольняйте начальников, занимающихся профилактикой. Тогда по-другому вся работа пойдёт. Ведь деньги, ресурсы есть — краевое правительство каждый год выделяет необходимые средства. Проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу», — сказал он, обращаясь к врио начальника краевого ГУ МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье назвали причину пожара, на котором погибли 6 человек