Код «оранжевый»: на северо-восток Китая пришли сорокаградусные морозы

Харбин, Китай, , 06:32 — REGNUM Метеорологическая обсерватория провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с экстремальными холодами, обрушившимися на регион, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Аномальные холода обрушились на северо-восток Китая. Так, в самом северном городе в провинции Хэйлунцзян Мохэ температура упала до минус 41,1 градусов Цельсия. Холодный фронт пришел в провинцию еще 3 декабря, в связи с чем по нарастающей объявлялись с «синего» до «оранжевого» уровни погодной опасности.

С 20:00 по местному времени 3 декабря по 20:00 по местному времени 4 декабря было зафиксировано падение температур с минус 12 градусов до минус 20 градусов Цельсия на большей территории провинции. В Северных районах региона, особенно в горах Большой Хинган температуры и вовсе упали до минус 35 градусов.

В провинциальном центре городе Харбине температура опустилась до минус 20 градусов Цельсия. По словам метеорологов, холода будут господствовать над регионом как минимум до 7 декабря, в связи с чем всем муниципальным службам необходимо быть начеку.

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