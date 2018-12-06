Набросок, сделанный Рембрандтом, ушел с молотка за $12,1 млн

Лондон, , 05:41 — REGNUM Набросок, сделанный знаменитым художником Рембрандтом ван Рейном, «Этюд головы юноши» был продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за сумму 9,48 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн), сообщает пресс-служба аукционного дома.

По данным экспертов, картина относится к 1655 году. На ней запечатлен Иисус Христос в образе юноши. Особое внимание к этому лоту было приковано тем, что на нем были обнаружены отпечатки пальцев, которые, вероятно, принадлежали самому Рембрандту. Всего от продажи картин аукцион выручил 30,2 млн фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Государственный музей в Амстердаме объявил о начале реставрационных работ картины Рембрандта «Ночной дозор». Как отметил директор музея, за ходом реставрации картины могут понаблюдать все желающие как посетив сам музей, так и посредством онлайн-трансляции.

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