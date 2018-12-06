В Великобритании изменились правила подачи документов на визу

Лондон, , 05:37 — REGNUM Британские власти решили изменить правила подачи документов на получение визы с 2019 года, сообщает VisitBritain.

Сообщается, что туристы, отправляющие заявления через интернет, смогут забронировать время приема в визовом центре. Также через онлайн-портал будет возможно загрузить все необходимые документы и оформить нужные услуги.

Отмечается, что в ближайшее время будет приостановлен сайт Visa4UK, заявления можно будет отправить через другой интернет-сайт. В России сайт уже приостановлен.