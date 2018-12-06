На аукцион в Нью-Йорке выставили голубой бриллиант в платиновой оправе

Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Голубой бриллиант в платиновой оправе ушел с молотка за $18,3 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что изначально стоимость лота оценивалась в $13−18 млн. Этот лот стал самым дорогим из выставлявшихся на торги. Вторым по стоимости стало ожерелье из платины и золота с розовым бриллиантом: его продали за $9,5 млн. Общая сумма, вырученная аукционным домом от продажи драгоценностей, составила $69,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на аукционе Christie's был продан редкий розовый бриллиант за сумму около $50 млн. Отмечается, что драгоценный камень под названием «Розовое наследие» был добыт в Южной Африке.

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