Беглый китайский коррупционер вернулся на родину, чтобы сдаться добровольно

Пекин, , 04:36 — REGNUM Беглый китайский коррупционер, обвиняемый во взяточничестве добровольно вернулся в Китай, чтобы сдаться властям, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Чжэн Дунцян, который ранее являлся заместителем секретаря Комитета партии и заместителем руководителя бюро общественной безопасности города Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая сбежал из страны в январе 2016 года.

Он стал уже четвертым беглецом из Китая, вернувшимся в страну добровольно после того, как китайские власти всерьез взялись за возвращение беглых коррупционеров в рамках всекитайской кампании по борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария в конце ноября выдала Китаю подозреваемого в должностных преступлениях бывшего заместителя главы уезда Синьчан провинции Чжэцзян.

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