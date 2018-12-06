Скончался автор мультипликации к телешоу «Каламбур» и «Маски-шоу»

Одесса, Украина, , 01:35 — REGNUM Украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался на 47-м году жизни, сообщила пресс-служба Одесской киностудии на своей странице в Facebook.

Причина смерти мультипликатора пока не сообщается. Церемония прощания состоится 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Юрий Гриневич широкому кругу людей запомнился как мультипликатор, принимавший участие в создании телевизионных шоу «Каламбур», «Деревня дураков» и «Маски-шоу».

Он также принимал участие в создании клипов на песни группы «Академия». Кроме того, он участвовал и в создании полнометражных анимационных фильмов «В стране Альхоков», «Звериные войны» и «Муттабар».