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Скончался автор мультипликации к телешоу «Каламбур» и «Маски-шоу»

Общество

Причина смерти мультипликатора пока не сообщается

Одесса, Украина, 6 декабря 2018, 01:35 — REGNUM  Украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался на 47-м году жизни, сообщила пресс-служба Одесской киностудии на своей странице в Facebook.

Причина смерти мультипликатора пока не сообщается. Церемония прощания состоится 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Юрий Гриневич широкому кругу людей запомнился как мультипликатор, принимавший участие в создании телевизионных шоу «Каламбур», «Деревня дураков» и «Маски-шоу».

Он также принимал участие в создании клипов на песни группы «Академия». Кроме того, он участвовал и в создании полнометражных анимационных фильмов «В стране Альхоков», «Звериные войны» и «Муттабар».

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