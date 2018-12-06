Губернатор Подмосковья рассказал факт об автомобилях Rolls-Royce

Москва, , 01:09 — REGNUM Фирменный значок Rolls-Royce раньше был красного цвета, рассказал 5 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьёв на странице в социальной сети. Он опубликовал фотографии автомобиля Владимира Ленина — одного из экспонатов Государственного исторического музея в Москве.

«Rolls-Royce Ленина — экспонат исторического музея. Машина до сих пор в отличном состоянии. Любопытный факт: при жизни Роллса и Ройса фирменный значок автомобиля был красным, но после их смерти стал черным», — написал он.

На одном из снимков крупным планом показан шильдик Rolls-Royce с буквами красного цвета.

Примечательно, что в декларации Андрея Воробьёва о доходах в 2017 году, опубликованной на сайте правительства Московской области, автомобили не указаны.

Также губернатор сообщил посетителям своей страницы, что музей Зои Космодемьянской в Рузском районе Московской области в 2020 году получит новое здание.