Forbes рассказал, кто из музыкантов больше всего зарабатывает

Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Музыкальная группа U2 заняла первую строчку в рейтинге журнала Forbes, в котором перечислены самые высокооплачиваемые музыканты группы.

За 2018 год ирландской группе U2 удалось заработать $118 млн. Как отмечает издание, группе удалось этого добиться благодаря международному турне Joshua Tree в честь 30-летия выхода одноименного альбома. Вторую строчку рейтинга заняла британская группа Coldplay, заработавшая за прошедший год $115 млн благодаря турне A Head Full of Dreams Tour. Третье место досталось британскому музыканту Эду Ширану, который заработал $110 млн.

Стоит отметить, что в рейтинге 2018 года полностью изменилась тройка лидеров. В прошлом году первые три строчки рейтинга заняли американские музыканты P. Diddy, Бейонсе и канадский исполнитель Drake. Подсчет проводился за период с июня 2017 года по июнь 2018.