Четверг, 6 Декабря 2018 года
01:52:59 МСК

Филарет не будет претендовать на руководство новой церковью Украины — СМИ

Общество

Структуру, возможно, возглавит представитель «Киевского патриархата»

Филарет не будет претендовать на руководство новой церковью Украины — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Филарет

Киев, 5 декабря 2018, 23:59 — REGNUM  Глава раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет не будет баллотироваться на должность руководителя объединённой раскольничьей церкви, заявил религиовед Андрей Ковалёв 5 декабря в эфире телеканала «Громадське».

"Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем… Это очень правильный и символический знак в контексте создания новой церкви», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, вероятнее всего, руководителем новой церкви будет некий представитель «Киевского патриархата», поскольку это крупнейшая раскольничья организация на Украине.

По оценке Ковалёва, в соборе могут принять участие от семи до пятнадцати представителей канонической Украинской православной церкви.

Напомним, объединительный собор украинских раскольников пройдёт 15 декабря под руководством представителя Константинопольского патриархата из Франции.

Читайте также: Объединительным собором в Киеве будет руководить митрополит из Франции

Примечательно, дату собора объявил не представитель раскольников, считающий себя священнослужителем, а президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: Пётр Порошенко — чистый император Константин! — РПЦ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить