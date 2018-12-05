Украинские владельцы нерастаможенных авто бросают свои машины в Польше

Киев, , 23:41 — REGNUM Владельцы нерастаможенных автомобилей на европейских номерах бросают транспортные средства у польско-украинской границы, сообщил 5 декабря телеканал «1+1».

"Желающих оставить авто за рубежом немало. Эти автомобили можно увидеть на парковке одного из супермаркетов в Польше. Домой владельцы возвращаются уже пешком», — сказано в сюжете.

Напомним, 23 ноября 2018 года на Украине были введены новые правила подсчёта акциза для растаможки иностранных автомобилей. Законы вызвали массу протеста автомобилистов, которые даже заблокировали западную границу страны, однако протесты не помогли, и автовладельцам приходится делать нелёгкий выбор — платить или избавляться от машины.

Читайте также: За неделю на Украине растаможили 74 подержанных автомобиля