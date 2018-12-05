Власти Украины требуют от иерархов УПЦ МП участия в объединительном соборе

Ровно, Украина, , 22:54 — REGNUM Украинские власти и спецслужбы оказывают беспрецедентное давление на священнослужителей канонической Украинской православной церкви, склоняя их к участию в объединительном соборе в Киеве, заявил секретарь Ровенской епархии, протоиерей Александр Егоров, сообщил 5 декабря официальный сайт УПЦ МП.

Священнослужитель рассказал, что СБУ обвиняет УПЦ МП в «разжигании религиозной вражды» и «государственной измене», основываясь на безобидной брошюре об отношении церкви к так называемой «АТО» и раскольникам.

«Мы понимаем, что идёт бешеное давление с целью запугать священников, и особенно священников активных. Из нашей епархии Службой безопасности были вызваны, помимо благочинных, почти все священники, которые отвечают за сохранение православия, либо те, которые активно себя проявляют в отстаивании наших православных храмов», — рассказал Александр Егоров.

Он отметил, что церковь расценивает это как попытку силой загнать священников в так называемую «единую церковь».

«Нам известно, что в нашей епархии происходит сбор подписей в разных учреждениях — больницах, учебных заведениях. И мы знаем — это проверенная информация, что, согласно указаниям глав сельсоветов, активисты, не спрашивая наших священников и не заходя в храмы, собирают определённые подписи с требованием, чтобы наш управляющий Ровенской епархией митрополит Варфоломей «отбросил личные амбиции» …и принял участие в так называемом «объединительном соборе», — подчеркнул протоиерей.

Напомним, ранее в СБУ допросили тринадцать священников Ровенской и одного священника Сарнинско-Полесской епархии по делу о «государственной измене» и «разжигании религиозной вражды».

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