В Московском метро запустили «волонтерский» состав

Москва, , 20:26 — REGNUM Тематический поезд, посвященный волонтерскому движению, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. «Поезд изменений: истории волонтеров» вышел на линию из электродепо «Митино», сообщили в пресс-службе столичного метрополитена журналистам.

Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтерскому движению.

В пресс-службе отметили, что каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтерского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтерстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других.

Читайте также: Реабилитационный центр и «Родовые башни» — волонтеры рассказывают о Форуме; В Москве завершил свою работу Форум добровольцев