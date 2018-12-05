Платная рыбалка сохранится прежде всего в ДФО и Сибири

Москва, , 20:05 — REGNUM Законопроект о любительском рыболовстве Госдума во втором чтении обсудит на заседании 11 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. Однако нормы о платной рыбалке сохранены — в этом винят комитет Госдумы по природным ресурсам.

«ОНФ и я занимается этой скандальной инициативой 6 лет. В результате этой работы были согласованы позиция правительства и рыболовным сообществом. Но комитет по собственности и природным ресурсам Госдумы решил наплевать на эти компромиссы. Руководство комитета внесло противоречащие им поправки. Так что платная рыбалка в итоге сохранится, несмотря на поручение президента», — написала депутат Госдумы Наталья Костенко в Facebook.

Она назвала регионы, которые больше всего «пострадают» от платной рыбалки.

«Она (платная рыбалка) будет концентрированно представлена в Дальневосточном округе и регионах Сибири, чем, я считаю, дискриминируется местное население, кстати. Число участков для платной рыбалки будет увеличено», — констатировала Костенко.

Она также указала, что сделала всё возможное, чтобы этого не допустить.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о любительском рыболовстве внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия»). Совершенствуются нормы, регулирующие вопросы осуществления любительского рыболовства: уточняется понятие «любительское рыболовство» — «деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». Прописывается, что на водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Отметим, что Николаев также состоит в ОНФ.

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