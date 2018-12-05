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Украинские чиновники пересчитали ценности в Почаевской лавре

Общество

Всё сошлось

Тернополь, Украина, 5 декабря 2018, 19:50 — REGNUM  На территории Свято-Успенской Почаевской лавры прошла проверка «экспонатов», заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, сообщил 5 декабря сайт церкви.

Проверяющие использовали перечень реликвий, составленный в 60-е годы XX века, однако все предметы оказались на месте, рассказали представители канонической церкви.

Ревизия проходила на территории лавры, а именно в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домиках и надвратном корпусе.

Напомним, ранее министерство юстиции Украины отменило «незаконное» решение, согласно которому каноническая Украинская православная церковь имела право использовать комплекс зданий Почаевской лавры. В РПЦ данное решение назвали началом церковных гонений.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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