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Пётр Порошенко — чистый император Константин! — РПЦ

Общество

Дату раскольничьего собора опубликовал не священнослужитель, а президент Украины

Москва, 5 декабря 2018, 19:36 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко пытается подражать римскому императору Константину, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 5 декабря на своём канале в Telegram.

Легойда отметил, что дату проведения раскольничьего собора в Киеве назвал не представитель церкви, а политик:

«Президент Украины — прямо чистый император Константин! Только времена сейчас совсем другие. И после этого можно всерьез говорить, что происходящее — не политический проект?» — прокомментировал событие представитель РПЦ.

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что объединительный собор раскольников пройдёт 15 декабря в Киеве. По его мнению, более трёх веков назад Москва «аннексировала» Киевскую митрополию, и теперь украинцы вот-вот получат свою церковь.

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На фоне происходящего СБУ обыскивает, допрашивает и обвиняет в государственной измене священников канонической Украинской православной церкви, к которой принадлежит большинство православных верующих Украины.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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