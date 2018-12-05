Вторую очередь мемориала «голодомора» в Киеве построят по польскому проекту

Варшава, , 19:20 — REGNUM Вторую очередь «голодоморного» мемориала, который будет построен в Киеве, спроектировали в Польше, сообщило 5 декабря Польское радио.

По данным журналистов, «голодоморный» мемориал стал крупнейшим иностранным проектом архитектурной мастерской из Варшавы Nizio Design International. Одновременно это самый большой музейный проект на Украине.

Площадь мемориала составит более 14 тыс. кв. метров, а выставка будет расположена на территории более 3,5 тыс. кв. метров. На территории мемориала будет функционировать институт «голодомора», архивный центр, конфренцзал, кинозал, а также пространство для тематических выставок.

Напомним, 25 ноября на Украине отпраздновали 85-ю годовщину так называемого «голодомора». Миф о «голодоморе» был создан на основе исторического факта — голода, поразившего несколько регионов СССР в 1932−33 годах. Украинская пропаганда утверждает, якобы эту трагедию организовала Советская власть, желавшая осуществить геноцид украинцев.

Ложь о «голодоморе» официально признана важнейшей составляющей современной украинской идентичности.

Читайте подробнее: Миф о «голодоморе» — краеугольный камень новой украинской идентичности