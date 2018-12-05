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Новогодние фейерверки в Москве разрешат запускать на 38 площадках

Общество

Москвичам разрешат использовать пиротехнику только в специально отведённых местах

Москва, 5 декабря 2018, 18:55 — REGNUM  Самостоятельный запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве будет разрешён только в специально оборудованных местах. Об этом 5 декабря сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«В городе определены специальные места — 38 площадок, где будут проводиться фейерверки», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что в новогодние и рождественские дни в столице будут введены повышенные меры пожарной безопасности. В том числе соответствующим службам поручено обеспечить безопасность на детских ёлках и предновогодних мероприятиях в школах, которые начнут проводиться с 20 декабря, а также на катках и других объектах в период новогодних каникул.

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