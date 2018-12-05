Глава полиции Италии: нужно не вооружать граждан, а ускорять расследования

Рим, , 18:32 — REGNUM Для улучшения ситуации с безопасностью в Италии важнее всего не разрешить гражданам использовать оружие для самообороны, а проводить более быстрые и справедливые уголовные процессы, заявил в среду, 5 декабря, глава итальянской полиции Франко Габриелли, передает информагентство Askanews.

Нужно в первую очередь повышать эффективность работы тех, кто имеет дело с оружием на профессиональной основе, то есть сотрудников правоохранительных органов, отметил Габриелли.

Ранее правительство Италии и сенат утвердили законопроект о вооруженной самообороне, легализующий использование оружия в границах собственного дома. Законопроект еще не рассмотрен нижней палатой парламента.

Еще одним важным фактором для улучшения ситуации с безопасностью является численность сотрудников органов правопорядка, сказал Габриелли. Он напомнил, что предыдущие правительства проводили политику постоянного снижения числа правоохранителей, и отметил, что при нынешнем правительстве ситуация изменилась.

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