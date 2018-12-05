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На Украине зафиксирован первый летальный случай ОРВИ за год

Общество

До уровня эпидемии количество заболевших должно вырасти на 2%

На Украине зафиксирован первый летальный случай ОРВИ за год
Bert Kimura
Медицинские маски

Киев, 5 декабря 2018, 18:42 — REGNUM  На Украине один человек скончался от последствий, вызванных риновирусной инфекцией, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины, сообщил 5 декабря официальный сайт ведомства.

В минздраве отметили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине составляет 508,5 на тысячу человек, что лишь на 2% ниже эпидемиологического порога.

Всего с 26 ноября по 2 декабря гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них дети до 17 лет составляют 68,2%. Это на 8,5% больше, чем зафиксировано неделей ранее.

Напомним, из-за резкого увеличения числа заболевших гриппом в Запорожской области были приостановлены занятия в 22 школах.

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Грипп, ОРЗ
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