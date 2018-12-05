Ленобласть поднимает региональный МРОТ вслед за Петербургом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:19 — REGNUM В Ленинградской области с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 5,3%. Это предусмотрено подписанным сегодня, 5 декабря, трехсторонним соглашением между властями региона, профсоюзами и работодателями.

Размер минимальной зарплаты в Ленобласти в будущем году составит 12 тыс. рублей. Одновременно соглашением установлен минимальный размер тарифной ставки работника первого разряда (оклад) — 9555 рублей.

«У нас сложился хороший триумвират региональной власти, профсоюзов и работодателей, способный находить компромиссы и решать вопросы развития региональной экономики с учетом защиты интересов как работников, так и владельцев предприятий», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В свою очередь, глава Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин признал, что переговоры по минимальному уровню зарплаты «шли очень сложно, но, тем не менее, в результате компромисса всех трех сторон, цели были достигнуты».В итоговый документ вошли все предложения профсоюзов, в том числе, порядок индексации заработной платы и размеры доплат за работу в вечернее и ночное время, пояснили в пресс-службе ЛФП.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата жителей Ленинградской области по итогам года превысит 43 тыс. рублей. Об этом заявил журналистам 4 декабря губернатор Александр Дрозденко.

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В конце ноября трехстороннее соглашение властей, профсоюзов и работодателей было подписано в Санкт-Петербурге. Минимальный размер оплаты труда в Северной столице в 2019 году будет повышен на 1 тысячу рублей, по сравнению с текущим годом, и составит 18 тыс. рублей в месяц.

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