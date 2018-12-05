Аэропорт Астрахани назовут в честь художника Бориса Кустодиева

Астрахань, , 18:15 — REGNUM Международный аэропорт Астрахань в рамках акции «Великие имена России» может получить имя художника Бориса Кустодиева. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, таким стал итог всенародного голосования, которое проходило на сайте конкурса.

Кроме Кустодиева в списке великих имён для астраханского аэропорта были Пётр Великий (его имя будет носить воздушный порт в Воронеже), лётчик-истребитель Николай Скоморохов и поэт Велимир Хлебников. За то, чтобы присвоить аэропорту имя Бориса Кустодиева, проголосовали 36% респондентов.

Аэропорт был основан в 1936 году. В годы Великой отечественной войны Астраханский аэропорт заправлял и обслуживал летевшие на фронт самолёты. Первое здание аэровокзала и двухэтажная гостиница появились в аэропорту в 1953 году. Аэропорт «Астрахань-Приволжье», способный принимать реактивные и турбореактивные самолеты ИЛ-18, ТУ-104, ТУ-124, был введён в строй в 1963 году. В 1978 году были построены аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочная полоса. В 1994 году Астраханский объединенный авиаотряд был реорганизован в Государственное авиапредприятие «Аэропорт Астрахань» и Государственную авиакомпанию «Астраханские авиалинии», а в рамках госпрограммы приватизации в том же году было образовано ОАО «Аэропорт Астрахань». Аэропорт получил статус международного. В мае 2005 года ОАО авиакомпания «Астраханские авиалинии» завершила выполнение полетов, и авиапредприятие с 70-летней историей развития прекратило своё существование.

В 2006 году началась реконструкция, после которой в аэропорту появились кафе, магазины, банкоматы, комнаты отдыха, VIP‑ и бизнес-залы, а также медиахолл South Gallery. Была капитально отремонтирована гостиница. Здание аэровокзала полностью реконструировали к 2012 году. Сейчас аэропорт Астрахань может принимать самолеты практических всех видов и модификаций, вертолёты, пригоден для международных полётов. С 2009 года аэропорт получает престижные в своей сфере награды.