Надежда Савченко снова объявила голодовку

Киев, , 18:22 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку, сказано 5 декабря на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

По словам Савченко, на неё давят следователи СБУ, требуя немедленного ознакомления с материалами уголовного дела. В обмен сотрудники спецслужб обещают разрешить Савченко видеться с близкими, разрешить открыть счёт в банке и позволить ей зарегистрироваться кандидатом на пост президента Украины.

В ответ на вопиющее нарушение своих прав и свобод Надежда Савченко объявила голодовку.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана обвиняют в подготовке теракта в правительственном квартале Киева. Заговорщики якобы намеревались обстрелять Верховную раду из миномётов, установленных посреди Днепра.

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Напомним также, Савченко уже объявляла голодовку, правда, находясь в российской тюрьме. Спустя более 60 дней она прекратила «голодать» по просьбе президента Украины Петра Порошенко. Позже выяснилось, что письмо от Порошенко было розыгрышем российских пранкеров.

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