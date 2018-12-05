Уткин назвал «омерзительным» продление ареста Кокорина и Мамаева

Москва, , 17:59 — REGNUM Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал решение суда о продлении меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, назвав содержание спортсменов под стражей «прожиранием налогов». Соответствующую запись он разместил 5 декабря в своём Telegram-канале.

«Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно», — написал Уткин.

Он подчеркнул, что речь идёт не о наказании, а о мере пресечения, и выразил недоумение в связи с тем, что «в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца».

Уткин не исключил, что причиной тому являются «бюрократия и волокита», и при этом отметил, что никаких следственных действий с обвиняемыми, очевидно, уже не будет проводиться.

«Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить», — подчеркнул Уткин.

О воздействии на следствие, по его мнению, говорить «просто позорно». «У всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей», — считает комментатор.

«Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казённой охраной в казённом месте на мои чёртовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке. Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды», — заявил Уткин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву меры пресечения в виде ареста ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драк с их участием в центре Москвы.

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