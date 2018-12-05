Объединительным собором в Киеве будет руководить митрополит из Франции

Стамбул, Турция, , 18:23 — REGNUM Объединительный собор украинских раскольничьих орагнизаций проведёт митрополит французский Эммануил, заявил спикер собора Костас Онисенко 5 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, Константинопольский патриарх Варфоломей предложил принять участие в соборе руководителям всех православных церквей Украины. Также глава новой украинской церкви, скорее всего, изначально не будет патриархом, сообщил Онисенко.

Напомним, в распоряжении украинских СМИ оказался текст устава, который участники новой церкви должны будут утвердить в Киеве. В нём ничего не сказано о патриархии, новая украинская церковь, скорее всего, будет митрополией в составе Константинопольского патриархата.

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